TAV Torino-Lione, completato scavo primo tratto di 9 Km

(Teleborsa) – E’ terminato lo scavo dei primi 9 chilometri di galleria della TAV Torino-Lione, in fase di realizzazione, la cui entrata in servizio è prevista per il 2030. Caduto il muro che separava il primo tratto del tunnel dalla maxi camera sotterranea, da dove partirà il successivo segmento del tunnel di base.

Il via ai lavori della fresa, durati ventuno minuti, è stato dato dal ministro dei Trasporti francese Jean Baptiste Djebbari e dai sindaci dei Comuni francesi di Saint Martin de la Porte e Saint Jean de Maurienne.

Va ricordato che il tunnel di base, realizzato per 45 chilometri in Francia e per 12,5 chilometri in Italia, ha richiesto un investimento di 8,6 miliardi di euro, finanziato per la metà dall’UE.