TAV, Toninelli smentisce rumors stampa su dimissioni

(Teleborsa) – “Smentisco seccamente le fantasiose e ridicole ricostruzioni di stampa, condite con miei virgolettati totalmente inventati, in cui si sostiene che ieri avrei ventilato o minacciato le mie dimissioni a margine dell’incontro sul progetto Tav Torino-Lione. La discussione è rimasta sempre su un piano di costruttivo e sereno confronto tra le parti”. Lo precisa in una nota il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, facendo chiaro riferimento alle dimissioni che, secondo rumors stampa, sarebbero state minacciate dal Ministro dei Trasporti, dopo il vertice di ieri sulla Tav.

DI MAIO, DIMISSIONI? FAKE NEWS CLAMOROSA – Sulla questione è intervenuto anche Luigi Di Maio definendola “una fake news clamorosa”. Così il Vicepremier intervistato a Rtl 102.5 che ha definito l’incontro di ieri “cordiale”. E ha poi aggiunto: “Tutti gli incontri di Governo che abbiamo fatto non hanno mai avuto nessun tipo di polemica, anche ieri non c’è stato alcun bisogno di minacciare dimissioni o altro”.

“GOVERNO NON A RISCHIO” – Incalzato sulla tenuta del Governo, il pentastellato allontana scenari nefasti: “Penso che il Governo non sia a rischio ma la soluzione che dobbiamo trovare deve soddisfare pienamente il nostro orientamento e non deve essere ideologica”, ha aggiunto.