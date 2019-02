Tav, Toninelli: “Oggi consegniamo analisi costi-benefici ai vicepremier”

editato in: da

(Teleborsa) – L’attesa per l’analisi-costi benefici sembra essere finita. “Domani la pubblicheremo sul sito del MIT, oggi la consegniamo sia a Di Maio che a Salvini” ha assicurato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, da Firenze, dove ha inaugurato la linea 2 della tramvia.

“Finalmente si aprirà un importante dibattito pubblico a partire dai numeri” ha affermato il Ministro, sottolineando l’importanza di capire una volta per tutte “quanto ci costa, quanto sono i costi e quanti sono i benefici” dell’opera. “Così almeno uno non creerà opinioni e giudizi sul nulla ma su dei dati scientifici” ha concluso Toninelli

Meno di una settimana fa Salvini aveva polemizzato con la decisione di inviare il dossier in Francia prima che lui potesse leggerlo.

“Perché dei numeri che riguardano il futuro degli italiani sono conosciuti prima a Parigi che a Roma?” si era chiesto il ministro dell’Interno che oggi potrà, finalmente, leggere l’analisi.

Dopo il vaglio dei vicepremier, è in programma per mercoledì 13 febbraio, alle ore 9, presso la Commissione Trasporti, l’audizione del professor Marco Guido Ponti, sull’analisi costi-benefici per la realizzazione dell’asse ferroviario Torino-Lione.