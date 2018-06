TAV, Toninelli conferma impegno a ridiscutere accordo. Chiamparino: “Calo merci per lacune vecchio tunnel”

editato in: da

(Teleborsa) – “Ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question time, in Aula, ricordando e riportando quanto sottoscritto nel contratto di Governo, riguardo alla linea ad Alta Velocità Torino-Lione.

Il titolare del dicastero nel ribadire l’impegno del governo a ridiscutere integralmente il progetto ha, poi, precisato che nel tratto non si è verificato il previsto incremento del traffico merci. “Ciò che è notorio è che su questa direttrice non si sia verificato il previsto incremento dei traffici di merci che era il presupposto fondamentale dell’opera, come ha recentemente confermato anche il Commissario di Governo”.

LA REPLICA DI CHIAMPARINO

Al ministro Toninelli risponde il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino: “La riduzione delle merci sulla direttrice Torino-Lione è dovuta sia al fatto che nell’attuale tunnel passano solo treni che, per lunghezza e dimensione, sono sempre più marginali nel trasporto merci, sia alla rilevante questione di sicurezza: le vie di fuga sono a distanza di 7 km l’una dall’altra, e mancano anche gli impianti di aerazione”.