TAV, Telt accoglie richiesta italiana: breve rinvio dei bandi

(Teleborsa) – Telt, la società ( Tunnel Euralpin Lyon Turin, di proprietà al 50% dello Stato francese e al 50% delle Ferrovie dello Stato Italiane con sede a Le Bourget-du-Lac, nel dipartimento della Savoia, in Francia , ndr) responsabile della realizzazione della Tav Torino Lione ha annunciato “un breve rinvio sulla pubblicazione dei bandi di gara” deciso “alla luce della situazione e a seguito dei contatti con i Governi”.

Accolti, dunque, i desiderata del Ministro Danilo Toninelli che optava per un congelamento delle gare d’appalto. I cantieri per i due lotti valgono 2,3 miliardi di euro.

L’annuncio è arrivato al termine di un cda fiume che si è svolto a Parigi attraverso un comunicato che informa anche che il rinvio è stato deciso all’unanimità.

COMMISSIONE UE AVVERTE: A RISCHIO 300 MILIONI – La parola chiave, però, è “breve”. Nel corso del Consiglio, il rappresentante della Commissione Europea ha reso nota una comunicazione ufficiale di Inea (Innovation and Networks Executive Agency) che indica come condizione per la conferma dell’intera contribuzione di 813 milioni di euro la tempestiva pubblicazione dei bandi, mentre in caso contrario – si legge – verrà applicata una riduzione di 300 milioni”.

“A margine della discussione il Consiglio ha incaricato il Presidente e il Direttore Generale di Telt di informare i due Governi dei termini della discussione odierna, delle scadenze definite da Inea e delle responsabilità conseguenti”, conclude la nota.