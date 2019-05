Tav, Rixi: “La Torino-Lione va terminata”

editato in: da

(Teleborsa) – “La Tav Torino-Lione va terminata, così come gli altri corridoi europei, perché sarebbe da pazzi lasciare incompleta un’opera di collegamento internazionale, indispensabile per la penetrazione sui mercati esteri sopra i 200 chilometri dei nostri porti”. Sono le dichiarazioni affidate a una nota dal viceministro alle infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi.

“L’Italia ha bisogno di una catena logistica che metta in filiera mare-ferro-gomma, potenziando le autostrade del mare e risolvendo le criticità sui valichi alpini”, ha sottolineato il viceministro leghista.

Per Rixi “la sfida dell’intermodalità passa per il potenziamento delle infrastrutture su ferro, a oggi decisamente carenti e congestionate, anche nell’ottica dell’efficientamento e della mobilità green. La salvaguardia dell’ambiente e l’abbattimento delle emissioni -ha concluso il viceministro – non possono prescindere dallo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie”.