TAV, MIT: tabella numeri favorevoli è “patacca, un falso clamoroso”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero dei Trasporti chiama in causa l’Ordine dei giornalisti per il “grave inquinamento del dibattito sul TAV, che sta spingendo la grande stampa a strumentalizzare e a propalare una serie di fake news”.

“Nei giorni scorsi la grande stampa pro-TAV ha sparacchiato numeri a casaccio, dai 3-400 milioni fino addirittura a 2,4 mld di presunti benefici del progetto, collegandoli, in alcuni casi, all’appunto inviato dal professor Pierluigi Coppola a chiosa della analisi costi benefici redatta dal gruppo del professor Marco Ponti – scrive il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in una nota – . Ebbene, quei numeri rappresentano una grossolana patacca, un falso clamoroso. Si tratta di una tabella di cui nemmeno Coppola risulta autore e che peraltro non è mai pervenuta alla Struttura Tecnica di Missione del Ministero tra la documentazione ufficiale sul dossier”.

“Se per una volta i giornali si fossero presi la briga di fare un minimo di verifica, si sarebbero resi conto di avere tra le mani un pacco in piena regola. Basti considerare che questa nota riporta un costo di ripristino dello stato dei luoghi gonfiato persino rispetto alle stime di Telt”, sostiene il MIT.