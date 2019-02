TAV, l’UE avverte l’Italia: fondi indietro se non si fa

editato in: da

(Teleborsa) – La partita è delicatissima e non si gioca solo in casa nostra. Come prevedibile, infatti, sulla TAV arriva l’ultimatum di Bruxelles a Roma che ha invitato il Governo italiano a chiarire al più presto la propria posizione perchè, come ha precisato il Portavoce della Commissione Europea ai Trasporti Enrico Brivio “la Ue potrebbe ridestinare le risorse ad altri progetti europei”.

, ha ribadito Brivio ricordando che “dato che la tabella di marcia concordata già ora non è pienamente rispettata, più il tempo passa e più aumenta il rischio che i fondi debbano essere riallocati in futuro”.

Al pressing europeo ha risposto il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. “Con la Commissione Ue – ha detto – è in corso una fattiva interlocuzione che ha come scopo quello di utilizzare al meglio i fondi europei per le infrastrutture. L’analisi costi-benefici serve a tutti, Ue compresa, per comprendere come impiegare al meglio i soldi dei contribuenti italiani, francesi ed europei”.

SALVINI NON MOLLA, TROVEREMO ACCORDO, OPERA SERVE AL PAESE – Dalle parti di casa nostra, intanto, a tenere alta la bandiera dei Pro-Tav ci pensa il Ministro Matteo Salvini che non molla. Intervenuto a ‘Non è l’Arena’ su La7, il Ministro ha spiegato infatti che “nel contratto di Governo c’era la ridiscussione del progetto. Può essere risparmiato un miliardo di euro, io rimango convinto che il treno inquina meno di tir e automobili. Sono convinto – ha aggiunto commentando il netto ‘no’ alla linea Torino-Lione degli alleati di governo – che con i Cinquestelle un accordo lo troveremo tagliando gli sprechi e mandando avanti un’opera che serve al Paese”.