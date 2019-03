TAV, intesa in extremis. Governo sblocca bandi con clausola dissolvenza

editato in: da

(Teleborsa) – Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare e gestire la Torino-Lione, per autorizzare l’approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della TAV con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall’avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese.

Lo scrive Il Sole 24 Ore on line secondo cui i contenuti della direttiva e dei bandi non sono ancora noti, ma sarà comunque presente un riferimento alla volontà di Roma di chiedere a Parigi e Bruxelles di rivedere il Trattato.

La lettera – scrive il quotidiano economico – è frutto di un compromesso raggiunto in extremis da Lega e M5S e terrebbe conto delle condizioni avanzate ieri da Luigi di Maio, che aveva chiesto di non impegnare soldi pubblici in questa fase.

Numerose le dichiarazioni delle ultime ore sul rischio di una crisi di Governo e di un ritorno alle urne in scia allo stallo sulla TAV.