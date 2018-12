Tav, in arrivo dalla Ue un altro miliardo: bastano 366 milioni per finire la Torino-Lione

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre in Italia tiene banco il dibattito sulla TAV, proprio da Torino, nella giornata di ieri, è arrivato il messaggio forte e chiaro del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell’iniziativa ‘Infrastrutture per lo sviluppo. Tav, l’Italia in Europa’ : “Torino è una città simbolo. Siamo qui con 12 associazioni, compresa la nostra, che sono rappresentanti di agricoltori, artigiani, commercianti, esercenti, cooperative, industria, di oltre 3 milioni di imprese e il 65% del Pil con oltre 13 milioni di dipendenti” , ha tuonato il numero uno di Viale dell’Astronomia.

IN ARRIVO DALLA UE UN ALTRO MILIARDO – Intanto, arriva la decisione della Commissione europea di finanziare ancora di più le grandi infrastrutture europee transfrontaliere, dall’attuale 40% del costo dei lavori al 50% nel prossimo bilancio 2021-2027, che dunque aumenterà i finanziamenti europei in arrivo per la Torino-Lione e il tunnel del Brennero di circa 1,1 miliardi di euro, abbassando la quota residua che l’Italia deve ancora stanziare da 1,2 miliardi a 366 milioni.