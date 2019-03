Tav, Conte a colloquio con Macron: “Condiviso un metodo sulla TAV”

editato in: da

(Teleborsa) – “Il tono apparentemente irritato di Macron sulla Tav ieri sera era dettato dalla volontà di non farsi coinvolgere in un dibattito politico”. Ad affermarlo è il premier Giuseppe Conte, al termine del bilaterale di questa mattina con il presidente francese.

Sulla Torino-Lione “la Francia ha sempre avuto la stessa posizione, adesso è un problema italo-italien. Ogni volta che ci sono dei temi di divisione nazionale o domestici di un paese al Consiglio europeo si perde del tempo e io non ne ho molto da perdere”, aveva dichiarato il presidente francese alla vigilia del bilaterale con Conte. Un atteggiamento che sembra essere cambiato durante il bilaterale. Sulle dichiarazioni di ieri Conte ha, infatti, commentato: “Macron mi ha spiegato che siccome ha visto che in Italia le forze politiche sono molto coinvolte e hanno preso posizioni diametralmente opposte, voleva evitare di lasciarsi coinvolgere in un dibattito politico interno. Per evitare la pressione che già gli stavate trasmettendo voi giornalisti”.

Positivo per il presidente del Consiglio il bilancio dell’incontro. “È stato un buon e proficuo incontro, abbiamo anche parlato di Tav, abbiamo condiviso un metodo, riferiremo ai nostri rispettivi ministri competenti, Toninelli e Bourne” che avranno il compito di analizzare i risultati dell’analisi costi-benefici e su quella base aprire una discussione, una discussione aperta”, ha detto il premier.

La partita è, dunque, ancora aperta. I ministri dei Trasporti dei due Paesi si incontreranno prossimamente per discutere dell’analisi costi-benefici.