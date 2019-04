TAV, commissaria Bulc conferma finanziamento con fondi Ue se c’è rispetto vincoli

editato in: da

(Teleborsa) – L’Ue conferma la disponibilità a finanziare la quota parte della TAV purché l’Italia rispetti i vincoli. Lo ha confermato il Commissario europeo ai Trasporti Violeta Bulc, in una conferenza stampa oggi a Bruxelles.

“Finora il progetto sta rispettando i requisiti e speriamo che continui così”, ha detto la Bulc, aggiungendo “l’Italia può mantenere i fondi allocati,e per il momento non ho ragione di dubitare che non li manterranno”. La precisazione è giunta all’indomani dell’incontro con la delegazione italiana favorevole all’opera.

“Il mio messaggio ieri è stato molto chiaro: le ferrovie resteranno una priorità per gli investimenti Ue nel settore dei trasporti“, ha affermato il commissario ai Trasporti.

Frattanto fonti vicine al dossier confermano che i paletti delle regole europee sull’utilizzo dei fondi europei per la TAV restano e questo rappresenta un grande rischio che ne potrebbe determinare la perdita.