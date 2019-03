TAV, aria di tempesta. Salvini: “Crisi? Se vanno fino in fondo ci vado anch’io”

editato in: da

(Teleborsa) – Se i 5S con il No al Tav vanno fino in fondo, “ci vado anche io”. Così il vicepremier Matteo Salvini ha risposto a “Dritto e rovescio” su Rete4 alla domanda se si aprirà o meno la crisi di Governo.

“Se qualcuno mi dice che non servono i treni, non serve aiutare gli imprenditori, gli agricoltori e i pendolari e va fino in fondo – ha sottolineato il vicepremier, ministro dell’Interno e leader della Lega – anche io vado fino in fondo perché l’Italia non può rimanere scollegata dal resto d’Europa”.