TAV, ancora polemiche M5S-Lega. Foietta: “Solo il Parlamento puÃ² azzerarla”

Governo sempre diviso sulla linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione. I conti del contro-dossier a firma leghista sulla Tav “non corrispondono a quelli effettivi“, ha affermato oggi, 29 gennaio, il Ministro Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli in un’intervista televisiva. “Anche Salvini – ha precisato il Ministro – con cui ho un ottimo rapporto, vedrà l’analisi costi-benefici”.

“Stiamo sottoponendo il progetto ad una analisi costi-benefici perché siamo persone serie – ha ribadito Toninelli – e lo studio sulla TAV è utile per capire se faccia bene o no agli italiani”. Ma la Lega è in ogni caso decisa ad andare avanti, magari anche con qualche modifica

Intanto, il Commissario per l’Opera su ferro Paolo Foietta, aveva appena spiegato in un’intervista pubblicata da un quotidiano poco prima, che con un eventuale blocco “L’Italia rischia di perdere circa 75 milioni al mese di finanziamenti europei“.

“Per chiudere i cantieri, metterli in sicurezza, restituire i soldi all’Europa e fare fronte ai contenziosi – ha precisato Foietta – servirebbero fra i 2,5 e i 4 miliardi. Ai quali aggiungere circa 1,7 miliardi per riammodernare la vecchia linea del Frejus, che ha oltre 150 anni. In tutto quasi 6 miliardi, a fronte dei 2,9 necessari per portarla a termine”.

Il Commissario, ha poi denunciato ancora una volta il silenzio da parte del Governo e del MIT, ai quali aveva richiesto un incontro al fine di scongiurare la divulgazione di “alcune bufale”, come per esempio, quella che vedrebbe il tunnel non ancora in lavorazione.

“Abbiamo già completato quasi 30 chilometri di tunnel, il 15% del totale – ha sottolineato Foietta – e oltretutto la Tav è prevista in un trattato internazionale autorizzato dal Parlamento. Solo il Parlamento può azzerarlo”.