TAV, alta tensione nel Governo: botta e risposta Tria-Toninelli

(Teleborsa) – Ancora alta tensione nel Governo sul fronte dell’Alta Velocità Torino-Lione. Sull’argomento, infatti, va in scena l’ennesimo botta e risposta tra due membri dell’esecutivo.

IL MONITO DI TRIA – “Non mi interessa l’analisi costi-benefici. Il problema non è la Tav, il problema è che nessuno verrà mai a investire in Italia se il Paese mostra che un Governo che cambia non sta ai patti, cambia i contratti, cambia le leggi e le fa retroattive. Questo è il problema, non la Tav” ha detto il Ministro dell’Economia nel corso della sua partecipazione alla trasmissione Quarta Repubblica. “Bisogna portare avanti l’economia italiana”, ha aggiunto.

LA REPLICA DI TONINELLI – Non tarda ad arrivare la replica, piuttosto stizzita, del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: “Tria ha dimenticato che c’è un contratto di Governo, lui dovrebbe ricordarlo”. Il Ministro in quota Cinquestelle ha quindi richiamato il collega di Governo al rispetto del impegni presi: “Tria si atterrà a quello che c’è scritto nel contratto”, ha chiosato Toninelli.