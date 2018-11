Tav, a Torino in 40mila per dire sì. E Salvini si schiera: “Se un’opera è cominciata, meglio finirla”

editato in: da

(Teleborsa) – E’ una Piazza Castello gremita, nonostante la pioggia, a dare la misura del successo, per molti inaspettato: secondo la stima degli organizzatori, sono state oltre 40 mila le persone che ieri hanno partecipato alla manifestazione Sì Tav di Torino.

In piazza sono scesi tutti, le associazioni di categoria come i partiti: hanno aderito il Pd, i moderati, Forza Italia e anche la Lega, nonostante il partito di Matteo Salvini governi insieme al Movimento 5 Stelle che intende bloccare i cantieri e ha annunciato l’analisi costi benefici per l’alta velocità.

Industriali Torino: da piazza messaggio forte a tutta Italia – “Da Torino parte un messaggio forte e chiaro che riguarda tutta l’Italia”. Così il presidente dell’Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, a commento, appunto, della manifestazione Sì Tav. “Un messaggio – ha sottolineato Gallina – per le grandi opere di collegamento verso l’Europa, per il nostro futuro e quello delle nostre imprese, per il lavoro e le future generazioni”.

Gallina ha ribadito che la Torino-Lione e il Terzo Valico “possono determinare la centralità dell’Italia in Europa. Chi ha responsabilità di governo può e deve avere la statura politica di cambiare decisioni e idee se non sono coerenti con il futuro del paese”.

La Sindaca Chiara Appendino prende atto e apre al dialogo: “Oggi, in piazza Castello – al netto delle diverse sensibilità politiche – sono state sollevate delle critiche, che accolgo, ma c’erano anche molte energie positive. Sono stati proposti alcuni punti per il futuro della Città che sono in buona parte condivisibili, anche perché rispecchiano ciò che come Amministrazione abbiamo fatto fino ad oggi e ancora intendiamo fare nei due anni e mezzo di mandato che abbiamo davanti a noi. Sono pronta a discuterne già dalla settimana prossima”, le sue parole.

Berlusconi: “A Torino c’è la gente che lavora e dice no alle follie dei 5S” – “Forza Italia ha espresso un convinto sostegno e una forte partecipazione alla manifestazione di Torino per il sì alla Tav. Oggi, però, in piazza a Torino, non c’è la politica, non ci sono i partiti, c’è l’Italia vera, che lavora e produce, che vuole costruire il futuro, che dice sì alla crescita e no alle follie falso-ambientaliste del M5S”. Così in una nota Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, che ha aggiunto: “Quella di oggi a Torino è «una manifestazione spontanea dell’altra Italia, quella delle persone serie, che al governo non chiedono assistenzialismo ma investimenti nelle infrastrutture, per far crescere le imprese e il lavoro, per creare occupazione, per radicare l’Italia in Europa”

Tav: Salvini, meglio finire opere avviate ma rispetto contratto – “Io sono sempre convinto che è un’opera cominciata è sempre meglio finirla. Però nel contratto c’è l’analisi e aspettiamo i risultati”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulla Tav. Al suo arrivo a Eicma, Salvini ha risposto così a chi gli chiedeva della manifestazione dei Si’ Tav in piazza a Torino: “E’ sempre bello quando c’è la gente che scende in piazza e si dedica alla comunità. Nel contratto di governo c’è scritto che si analizzano costi e benefici. Noi rispettiamo gli impegni presi. Sono convinto che l’Italia abbiamo bisogno di più opere,più ponti, più strade,più ferrovie, più aeroporti e non meno”.

Il ministro ha poi concluso: “Se c’è in corso un’analisi costi-benefici, aspettiamo che gente più competente di me dica se costa di più andare avanti o tornare indietro”.

La risposta dei No Tav – “In piazza a Torino c’è stata la manifestazione di una piccola parte di persone che difende un suo interesse particolare, parziale ed esplicito. Il nostro ‘No Tav’ parla un linguaggio comune, non difende interessi di categoria, non cerca nuove garanzie. Penserete mica che ci spaventiamo o deprimiamo per piazza Castello piena? – ha dichiarato il movimento No Tav prima di aggiungere “La piazza l’abbiamo riempita così tante volte che non ci stupisce neppure un po’, anche perché lo abbiamo fatto sempre con tutti contro”.