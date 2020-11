Tassisti, Castelli: dispiace per blocco di oggi

editato in: da

(Teleborsa) – “La settimana scorsa, quando abbiamo incontrato una delegazione di organizzazioni di rappresentanza dei tassisti, ci hanno chiesto di velocizzare il Decreto Interministeriale sul Buono Viaggio. Ieri sera è stato firmato, e sblocca così i 35 milioni del fondo, previsto dal Decreto “Agosto” e finalizzato all’erogazione di un buono utilizzabile da persone con disabilità, ovvero appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici della crisi pandemica o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluogo di città metropolitana o capoluoghi di provincia“.

Lo ha detto il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli sottolineando il lavoro “con gli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per definire il riparto. In pochi giorni gli Enti locali potranno utilizzare le risorse.

Mi dispiace per il blocco di oggi, perché, come avevamo assicurato, la categoria è stata inserita tra quelle destinatarie dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Ristori e con gli uffici del MEF stiamo velocizzando anche l’attuazione della norma sui contributi ai “centri storici”.

Nei prossimi giorni – conclude Castelli – “convocheremo un tavolo intergovernativo, con tutti gli attori istituzionali, comprese Regioni ed Enti Locali, per definire assieme, in modo strutturale, interventi a supporto di un settore fondamentale nella rimodulazione del Trasporto Pubblico Locale. E per velocizzare ulteriormente il meccanismo degli aiuti, diretti e indiretti, riservati a Taxi e NCC. Non lasciamo nessuno indietro”.