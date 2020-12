Tassi interbancari, Schnabel: creare “cinture sicurezza”

editato in: da

(Teleborsa) – Sul corretto funzionamento anche nelle fasi di incertezza dei tassi di riferimento interbancari servono meccanismi di riserve e accantonamenti resilienti.

Lo ha affermato Isabel Schnabel, componente del Comitato esecutivo della BCE, aprendo la terza tavola rotonda dell’istituzione su tassi di riferimento senza rischi.

“L’imminente sganciamento da Eonia (Euro OverNight Index Average, ndr) va colto come una opportunità per allacciare queste cinture di sicurezza, legando i contratti a tassi di riferimento alternativi, come l’Ester ((Euro Short-Term Rate, ndr) e così anche sostenendo un robusto meccanismo di accantonamenti sull’Euribor“, ha sottolineato.