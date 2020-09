TAS, utile operativo più che raddoppiato nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – I Ricavi totali del Gruppo TAS nel primo semestre del 2020 si attestano 26,3 milioni di Euro rispetto ai 25,2 milioni di Euro dell’esercizio precedente e sono in aumento del 4,6%.

L’Ebitda del periodo è in aumento del 13,9% a 4,2 milioni di Euro rispetto ai 3,7 milioni al primo semestre 2019, con un’incidenza sui ricavi totali del 16%, rispetto al 14,6% del 2019.

Più che raddoppiato il Risultato operativo del periodo a 1,2 milioni di Euro rispetto al valore di 0,5 milioni di Euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

Il Risultato netto del periodo, dopo imposte correnti e differite per 0,3 milioni di Euro, è in netto miglioramento con un utile per 0,5 milioni di Euro, rispetto ad un valore negativo di 0,2 milioni di Euro del primo semestre del 2019.

La Posizione Finanziaria Netta, escludendo l’impatto derivante dall’IFRS 16, è positiva per 3,6 milioni di Euro rispetto ad un valore negativo di 0,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2019, in miglioramento di 4 milioni di Euro. Includendo l’impatto dell’IFRS 16 la posizione finanziaria netta è negativa per 4,7 milioni di Euro rispetto a 9,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2019.

Outlook

“Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi cloud in corso di realizzazione (incremento degli investimenti), abbinato ad un importante backlog di ordini per prodotti e progetti risultante dalle vendite degli ultimi mesi, ed il consolidamento delle principali partnership strategiche per il

mercato internazionale, garantiscono, malgrado la criticità del periodo, buone prospettive di crescita del business e dei risultai per i prossimi mesi”.