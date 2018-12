Tariffe business Alitalia Genova-Roma: Viceministro MIT Edoardo Rixi su intesa AZ-Regione Liguria

editato in: da

(Teleborsa) – Genova, intesa Alitalia-Regione-Liguria-Camera di Commercio per prezzi più bassi sui collegamenti aerei dal capoluogo ligure con Roma della ex Comgagnia di bandiera. Edoardo Rixi, Viceministro-Sottosegretario a Infrastrutture e Trasporti Edoardo, commenta l’accordo:

“Un segnale importante, che la città e le imprese si aspettavano. Credo che il dialogo proficuo con Alitalia sia arrivato a portare uno strumento che può essere utile per chi fa businnes a Genova e si deve recare a Roma. Sapiamo che le tariffe erano arrivate a prezzi altissimi. Non era possibile pensare che il primo porto d’Italia fosse collegato con la Capitale con tariffe così alte soprattutto nei voli businnes. Lo strumento più semplice era quello di arrivare a un accordo tariffario con dei pacchetti che potevano essere acquistati e potevano essere spesi durante l’anno, riuscendo a ottenere un prezzo che è sostanzialemtne accettabile sia dalle imprese, sia dalla compagnia aerea. In quello che è un maxiaccordo ci sarà anche un aumento della presenza dei Vigili del Fuoco su Genova, l’apertura di un nuovo distaccamento. Stiamo lavorando in queste ore per limare le cose ma ci sono tutta una serie di intervnti che servono a mettere in sicurezza anche tutti quegli aspetti di un territorio che l’ultimo Governo aveva un po’ trascurato. Questa situazione, provocata il 14 agosto scorso da un evento molto tragico per la nostra città e per l’intero Paese, ha messo in luce una serie di aspetti e si sta provvedendo a cercare di risolverli in maniera definitiva.

In vista anche qualche qualche accordo con FS?

“Ci stiamo lavorando. Su Ferrovie la cosa che chiedo prima di tutto è di anticipare i lotti da Tortona al Terzo Valico per rendere opertativa l’Alta Velocità su Genova già dal 2023-24. Questa è la cosa più importante. Bisognerà ripensare alle programmazioni ferroviarie, diciamo che quello che conta è dare una modalità sempre più semplice per raggiungere la capitale. Che sia su ferrovia o su vettore aereo l’importante è che ci sia una situazione accettabile di “calmiere” delle tariffe verso il businnes e le imprese. Oggi chi si reca per turismo a Roma, può prenotare voli molto prima a prezzi più convenienti di questo pacchetto. Chi si deve recare rapidamente perché ha necessità di recarsi su inviti di strutture ministeriali ha bisogno della possibilità di farlo a prezzi ragionevoli.