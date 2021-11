Target, trimestrale batte attese. Si aspetta forti vendite nel periodo natalizio

(Teleborsa) – Target, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha registrato un fatturato di 25,65 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2021, in crescita del 13,3% rispetto allo scorso anno e superiore ai 24,78 miliardi attesi dal mercato (secondo dati Refinitiv ). Il margine lordo è stato del 28%, rispetto al 30,6% dello stesso periodo del 2020; il calo riflette l’aumento dei costi di merci e trasporto, la riduzione delle scorte, l’aumento dei costi della catena di approvvigionamento e dei compensi. L’utile per azione rettificato è stato di 3,03 dollari, in crescita dell’8,7% rispetto ai 2,79 dollari nel 2020 e superiore ai 2,83 attesi.

“Dopo una crescita delle vendite comparabili di quasi il 21% un anno fa, il nostro aumento del terzo trimestre del 12,7% è stato guidato interamente dal business e riflette la forza continua nelle vendite dei nostri negozi, nei servizi di evasione ordini digitali nello stesso giorno e nella crescita a due cifre in tutti e cinque i le nostre principali categorie di merchandising”, ha affermato Brian Cornell , presidente e amministratore delegato di Target. Con una forte posizione di inventario che si dirige verso l’apice delle festività natalizie, il nostro team e la nostra attività sono pronti a servire i nostri clienti e pronti a fornire una crescita continua e forte, durante le festività natalizie e oltre“, ha aggiunto.



Le vendite comparabili nel terzo trimestre sono cresciute del 12,7%, poiché i clienti hanno effettuato più visite nei negozi di Target e al suo sito web. Questo dato ha superato l’aumento dell’8,2% previsto dagli analisti, secondo un sondaggio di StreetAccount. Le vendite comparabili in negozio sono aumentate del 9,7%, mentre le vendite comparabili digitali sono cresciute del 29%.

Per il quarto trimestre 2021, Target prevede una crescita “high-single digit to low-double digit” nelle vendite comparabili, rispetto alle precedenti indicazioni per un aumento “high-single digit”. La società continua ad aspettarsi che il suo tasso di margine di reddito operativo per l’intero anno sarà dell’8% o superiore.