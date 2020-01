TAR Piemonte smentisce ART: meno contributi per compagnie aeree. Colpa dello Stato

editato in: da

(Teleborsa) – Meno contributi da pagare in Italia per le compagnie aeree internazionali. Lo ha stabilito il TAR del Piemonte accogliendo i ricorsi presentati da alcuni vettori, tra cui Saudi Arabian Airlines, Qatar Airways e United Airlines, contro l’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti). La causa è stata discussa a Torino, dove ha sede l’Agenzia. I giudici amministrativi, in particolare, hanno sancito che ART non ha titolo per imporre alle compagnie un contributo in percentuale sul fatturato. Nelle sentenze, inoltre, i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale hanno anche “bacchettato” lo Stato italiano, visto che manca “una disposizione di Legge che preveda anche solo l’imposizione di diritti in relazione a specifiche prestazioni rese nell’ambito della regolazione dei diritti aeroportuali”.

“E’ vero – si legge ancora nella sentenza relativa alla causa promossa da Qatar Airways contro una delibera ART del dicembre del 2018

– che la direttiva 2009/12/Ce stabilisce espressamente che gli Stati nazionali possono prevedere un meccanismo di finanziamento all’Autorità preposta alla gestione dei diritti aeroportuali con l’imposizione di diritti a carico degli utenti dell’aeroporto, ma è altrettanto vero che, di tale meccanismo, lo Stato italiano non si è avvalso”. Tra i ricorrenti che hanno ottenuto l’annullamento (parziale) della delibera in questione figura anche l’italiana Air Italy.