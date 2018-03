Tar Lombardia conferma assegnazione a Vision Box appalto sistemi biometrici SEA

editato in: da

(Teleborsa) – La società portoghese Vision Box – Soluções de Visão Por Computador, assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners, si è vista dare ragione nel contenzioso amministrativo al Tar Lombardia instaurato da Atos Italia, relativamente all’appalto per la fornitura di varchi automatici con sistema di riconoscimento biometrico – facciale (e-gates) negli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa, del valore, a base d’asta, di oltre 8 milioni di euro.

Atos Italia aveva promosso ricorso, con istanza cautelare, contro il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto indetto da SEA in favore della società portoghese Vision Box, che a sua volta ha proposto ricorso incidentale.

Aderendo alla linea difensiva della società portoghese, in sede cautelare, il Tar ha ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso, rigettando la richiesta di sospensiva. Il processo si è successivamente concluso per la sopravvenuta rinuncia all’azione da parte della ricorrente.