Tappa a Roma Termini di Treno Verde per un futuro sempre più sostenibile e green

(Teleborsa) – Il Treno Verde 2019 a Roma Termini. Il convoglio green portatore di innovazione e mobilità a zero emissioni organizzato da Ferrovie dello Stato e Lagambiente sosta nel principale scalo ferroviario della capitale da oggi venerdì 1 marzo, con un giorno di anticipo sulla tabella di marcia, in occasione del #Fridayforfuture, giornata in cui gli studenti di tutto il mondo manifestano per la salvaguardia dell’ambiente.

Nella realizzazione di un futuro sempre più green, infatti, le tecnologie innovative giocano un ruolo fondamentale e sono lo strumento ideale per migliorare la sostenibilità dei processi industriali. E in quest’ottica, FS Italiane presentano a Roma, a bordo del Treno Verde 2019, RailCharge, progetto sulla mobilità elettrica realizzato dai dipendenti, che esprime la volontà del Gruppo di partecipare al piano Europeo sulla de-carbonizzazione dell’energia.

Gli innovativi spazi di ricarica RailCharge, in fase di studio, racchiuderanno tutto il know-how di FS Italiane, con l’obiettivo di trasformare le stazioni in hub di interscambio green. RailCharge prevede anche una futura integrazione con nugo, il progetto innovativo di FS Italiane dedicato all’intermodalità, per acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio integrate.

A Roma, c’è anche ISCLEANAIR, start up che ha sviluppato la tecnologia innovativa brevettata e certificata APA (Air Pollution Abatement) per l’abbattimento delle polveri sottili sia in luoghi chiusi sia all’esterno. ISCLEANAIR ripensa gli ambienti in chiave sostenibile per eliminare le concentrazioni nocive di gas serra e migliorare la qualità della vita.

Treno Verde è la campagna del Gruppo FS Italiane e Legambiente, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che, nel corso di 12 tappe, da Palermo a Milano, disegna un futuro con mobilità a zero emissioni e incentiva la mobilità sostenibile, puntando sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility.