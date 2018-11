TAP, Alverà (Snam): “Completamento e primo gas nel 2020...

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) sarà completato entro il 2020. Lo ha assicurato l’Amministratore Delegato di Snam, Marco Alverà, nel corso della presentazione del nuovo Piano Industriale del Gruppo.

“Confermiamo le attese per il 2020 come data di partenza, come avvio del primo gas“, ha spiegato. “Entro fine anno il finanziamento arriverà al 75%, abbiamo firmato oltre 1 miliardo di euro con gli shippers e nel 2019 partiranno i lavori di interconnessione”.

Quanto allepolemiche sull’opera, il top manager ha dichiarato: “siamo da sempre fautori di un dialogo costruttivo. Il dialogo coi territori non è mai abbastanza per rassicurare le persone che non c’è niente di cui preoccuparsi, per spiegare i benefici del progetto che aumenterà le fonti per l’Italia e per l’Europa e per l’Italia aumenta la concorrenza e porterà ad abbassare i prezzi”.

Snam è azionista al 20% del progetto TAP, completato per più dell’80%. I lavori sul tratto italiano sono recentemente ripresi dopo la pausa estiva.