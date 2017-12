Tap Air Portugal, per la prima volta a Firenze vola per Lisbona

(Teleborsa) – L’annuncio è di Toscana Aeroporti : dal 10 giugno 2018 nuovo volo diretto Firenze–Lisbona operato da TAP Air Portugal con Airbus A319. Un evento storico per l’aeroporto fiorentino di Peretola, intitolato al celebre navigatore fiorentino Amerigo Vespucci nato appunto a Peretola, quale TAP non ha finora mai operato. Un collegamento che completa così la rete degli hub europei collegati con Firenze.

Il volo, seppur con differenti orari a seconda dei giorni, opererà per l’intera settimana. Grazie a questa nuova possibilità la Toscana sarà collegata con il Portogallo e di conseguenza con le sue isole dell’Atlantico, Azzorre e Madeira. Si apriranno di conseguenza le possibilità di raggiungere le destinazioni intercontinentali connesse grazie a TAP, come il Brasile, in cui il vettore è leader, oltre a Venezuela, Africa e America del Nord attraverso l’hub di Lisbona.

“La nuova rotta per Lisbona – ha dichiarato Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti – può essere considerata la ciliegina sulla torta che mancava all’aeroporto di Firenze. È una delle destinazioni più lontane che ben presto potremo raggiungere. La creazione di questo collegamento non fa che evidenziare l’appeal dell’aeroporto di Firenze e la forza di Toscana Aeroporti, che risiede nella complementarietà dei mercati di riferimento dei due scali di Firenze e Pisa. Si tratta inoltre della conferma più importante della necessità dello sviluppo infrastrutturale dell’aeroporto di Firenze, che solo così potrà continuare a cogliere in futuro opportunità di questo tipo”.