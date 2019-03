TAP Air Portugal, nuovo collegamento Napoli-Lisbona

editato in: da

(Teleborsa) – TAP Air Portugal rinnova la propria partecipazione alla BMT (Borsa Mediterranea Turismo) dal 22 al 24 marzo a Napoli presentando il collegamento aereo tra la città partenopea e Lisbona. Dal 15 giugno e per la prima volta nella sua storia, il vettore portoghese membro di Star Alliance opererà infatti dall’aeroporto di Capodichino, effettuando voli tutti i giorni verso la capitale del Portogallo con Airbus A319/320.



L’apertura di Napoli si innesta in un investimento più ampio volto a rafforzare il network di TAP nel mercato europeo aumentando il flusso di passeggeri tra i voli continentali e intercontinentali, contribuendo a consolidare Lisbona come destinazione turistica top in Europa, nonché hub chiave per i viaggi nelle Americhe e in Africa.

Le operazioni da Napoli ampliano il ventaglio di scelta per i passeggeri dell’area campana e, più in generale, del Sud Italia, che desiderano scoprire il Portogallo e le sue isole, oppure proseguire oltre Atlantico verso le tante destinazioni TAP servite direttamente da Lisbona: attualmente 10 in Brasile, Caracas, 5 in Nord America e 16 in Africa.

A queste si andranno ad affiancare dal prossimo giugno anche Chicago, Washington e San Francisco, operate con il nuovo Airbus A330neo di cui TAP è stato operatore lancio, e Conakry, la capitale della Guinea, che sarà la 17a destinazione di TAP Air Portugal in Africa.

Il vettore portoghese opera già voli giornalieri da altri 5 aeroporti italiani (Roma, Milano, Bologna, Venezia) e dallo scorso giugno anche da Firenze. Nella prossima stagione estiva offrirà un totale di 115 frequenze settimanali fra l’Italia e il Portogallo, con collegamenti diretti principalmente verso Lisbona, ma anche tra Milano e Porto.

Nel 2018 TAP ha trasportato un totale di 15,8 milioni di passeggeri, registrando una crescita del 10,4% rispetto all’anno precedente. Nettamente al di sopra dell’incremento medio delle compagnie aeree in Europa e nel mondo.