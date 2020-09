TAP Air, da ottobre ripristinati tutti i voli Italia-Brasile

editato in: da

(Teleborsa) – Dal mese di ottobre riprenderanno tutti i collegamenti Italia-Brasile operati da Tap Air Portugal. Già da ora, si legge in una nota, sono attive 7 destinazioni su 10 nel Paese, per arrivare al totale ripristino da ottobre, a cui si accompagna il progressivo incremento delle frequenze settimanali.

I passeggeri italiani – si legge nella nota – provenienti da Roma, Milano, Venezia e Firenze potranno raggiungere comodamente, attraverso l’hub di Lisbona, le città brasiliane di Rio de Janeiro, San Paolo, Salvador da Bahia, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasilia, Maceio, Natal, Fortaleza e Recife.

Da oggi 3 settembre riprenderanno, inoltre, i collegamenti tra Lisbona e Firenze – il quarto scalo italiano a essere riattivato dopo Roma, Milano e Venezia – offrendo così ai passeggeri italiani una più ampia possibilità di scelta per andare in Portogallo (dallo scorso agosto è attivo anche il collegamento per Porto da Milano Malpensa) o proseguire oltre Atlantico.