Tamburi svela i segreti del successo. Gritti: “Grande interesse, molto soddisfatti”

(Teleborsa) – Grandi risultati per Tamburi, che svela i segreti del successo: lavoro di gruppo, flessibilità e attenzione al cliente. Lo ha detto Alessandra Gritti, vicepresidente e co-CEO di Tamburi Investment Partners, in una intervista rilasciata a Teleborsa in occasione della Star Conference di Milano.

Performance stellare per il titolo Tamburi, +72% in poco più di due anni, total return di +64,5%. Qual è il vostro segreto e come selezionate i vostri investimenti?

capacità di saper lavorare in team e di essere molto flessibili", ha risposto la manager di Tamburi, aggiungendo "la flessibilità e la nostra capacità tecnica di adattarci oggi ad ogni investimento è uno degli elementi molto importanti".

“L’altra cosa importante è la valenza che noi sappiamo dare alle aziende nella gestione della corporate governance”, ha aggiunto la Gritti, spiegando “molte aziende che noi abbiamo in portafoglio sono venute da noi perché sostanzialmente facevamo la differenza nell’aiutarle a livello di azionariato e di consiglio di amministrazione nel prendere le decisioni”.

“Questo è un asset unico che non ha nessuno in questo momento ed è un asso che abbiamo utilizzato molto bene in passato, il motivo del nostro successo penso sia sostanzialmente questo ad oggi”, ha concluso.

Quali sono i prossimi target?

“Abbiamo dichiarato stamattina che abbiamo 10 aziende sulle quali stiamo lavorando, quindi una pipeline molto interessante, qualcuna ci auguriamo si concretizzerà a breve”, ha risposto la manger di TIP, sottolineando che c’è “dall’altra parte una bellissima visibilità di aziende non quotate che potranno ambire, andare in IPO nel giro di uno o due anni al massimo”.

Molto interesse degli investitori stranieri oggi?

“Si, oggi vedo un parterre sempre molto nutrito, noi peraltro nel nostro capitale, dall’ultima assemblea, abbiamo visto di avere una sessantina di investitori esteri molto, molto importanti”, ha precisato Alessandra Gritti, affermando “direi quindi grande attesa, anche perché il nostro mercato ha espresso nell’ultimo anno, anche forse grazie ai PIR, quello che non aveva espresso prima, quindi c’è grande attenzione”.