Tamburi Investment Partners, ok da assemblea a bilancio, dividendo e buy back

(Teleborsa) – L’Assemblea degli azionisti di Tamburi Investment Partners, investment/merchant bank indipendente quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,10 euro per azione alle azioni ordinarie in circolazione.

L’assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per il triennio 2021-2023, deliberandone contestualmente il compenso. Via libera anche, per il periodo di 18 mesi, l’acquisizione di azioni proprie sino alla concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (ad oggi il 20% del capitale sociale e, quindi, massime 36.875.860 azioni). I socie hanno infine deliberato in senso favorevole sulla prima e sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi.