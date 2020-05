Tamburi, informativa sull’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Tamburi Investment Partners nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2019, ha acquistato, dal 18 al 22 maggio 2020, complessivamente 92.472 azioni ordinarie (pari allo 0,054% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 5,7863 euro, per un controvalore pari a 535.069,85 euro.

Al 22 maggio, la investment e merchant bank indipendente e diversificata detiene 13.319.309 azioni proprie, pari al 7,744% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, seduta in ribasso per Tamburi, che porta a casa un decremento dell’1,37%.