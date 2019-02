editato in: da

(Teleborsa) – Tamburi ha acquistato, nel periodo 4 – 10 febbraio 2019, n. 82.523 azioni ordinarie di TIP S.p.A., ad un prezzo medio ponderato di 5,9714 euro, per un controvalore di 492.777,50 euro.

Si precisa pertanto che alla data del 10 febbraio 2019 la società detiene n. 6.216.701 azioni proprie (pari al 3,780% del capitale sociale).

Oggi in Borsa andamento annoiato per Tamburi, che chiude la sessione in ribasso dello 0,34%.