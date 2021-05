Tamburi, buy-back di oltre 18 milioni di azioni proprie entro il 30 aprile 2022

editato in: da

(Teleborsa) – Tamburi Investment Partners aveva comunicato in data 10 settembre 2020 che, nell’ambito dell’autorizzazione al piano di acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020, intendeva dare esecuzione di un piano di acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di 20.000.000 azioni da effettuarsi entro il 29 ottobre 2021. Tale piano si è concluso il 29 aprile u.s., con l’acquisto complessivo di 1.648.764 azioni. TIP ha reso noto che, nell’ambito dell’autorizzazione al piano di acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021, intende dare esecuzione ad un programma di acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di ulteriori 18.351.236 azioni da effettuarsi entro il 30 aprile 2022, con le seguenti finalità:

? l’alienazione e/o permuta di azioni proprie in vista o nell’ambito di accordi con partner strategici che rientrano nella strategia di sviluppo della Società;

? l’esecuzione di operazioni di investimento coerenti con le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie per l’acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie;

? l’attuazione di piani di incentivazione basati su azioni TIP a favore di amministratori e/o dipendenti della Società;

? nel caso in cui non si rendesse necessario utilizzare tutte le azioni proprie per le finalità sopra indicate, le azioni potranno essere impiegate per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l’andamento regolare delle contrattazioni.

Al 29 aprile, la investment e merchant bank indipendente e diversificata detiene 15.027.435 azioni proprie (pari all’8,150% del capitale sociale).

A Piazza Affari, oggi, composto rialzo per Tamburi, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,90%.

