Takeaway e Justeat, al via la fusione tra i due colossi del food delivery

editato in: da

(Teleborsa) – Takeaway.com e Just Eat si fondono dando vita al maggior gruppo di consegna di cibo online al mondo al di fuori della Cina.

L’operazione tra il gruppo olandese e la società quotata a Londra, valutata a 5 miliardi di sterline, avverrà via scambio azionario. I titoli Just Eat sono valutati 731 pence ciascuno, con un premio del 15% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì 26 luglio a 635 pence, basato sul prezzo delle azioni di Takeaway.com di 83,55 euro.

Secondo quanto stabilito dall’accordo, gli azionisti di Just Eat, a cui verranno corrisposte 0,09744 nuove azioni Takeaway.com per ciascuna delle proprie azioni, deterranno il 52,2% del nuovo gruppo. Il restante 47,8% verrà assegnato invece agli azionisti di Takeaway.com.

La carica di Presidente del consiglio di sorveglianza del gruppo combinato verrà assegnata al Presidente di Just Eat, Mike Evans, mentre l’Amministratore Delegato di Takeaway.com, Jitse Groen, assumerà lo stesso ruolo post operazione.

La sede centrale del nuovo colosso vedrà il proprio domicilio legale ad Amsterdam con una quotazione premium sulla borsa britannica.

Al momento i titoli di entrambe le società navigano sotto la parità. Just Eat subisce a Londra un rosso dello 0,73% a 731,00 sterline, mentre Takeaway sul listino olandese perde lo 0,32%, toccando i 77,35 euro.