Tajani sul vertice di Arcore: “Niente nomi per la RAI”...

(Teleborsa) – Dopo il vertice “chiarificatore” di Arcore del fine settimana fra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, parla Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e Presidente del Parlamento europeo, anche lui presente all’incontro assieme al leghista Giancarlo Giorgetti, attualmente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Parlando delle prossime nomine RAI, Tajani ha confermato che “non c’è nessun accordo sui nomi” e che ieri “non si è presa nessuna decisione” per non tagliar fuori Giorgia Meloni che non era presente all’incontro.

Il numero due di FI si è anche esposto con qualche dichiarazione sul governo Lega-M5S e sul futuro, affermando “lavoriamo per un governo di centrodestra che è l’unico che può risolvere i problemi degli italiani”.

“Sono pronto a scommettere che questo governo non durerà 5 anni”, ha poi aggiunto Tajani, giustificando questa affermazione con le “identità diverse” dei due schieramenti (Lega e M5S). “È un accordo contro natura e durerà poco”, ha rimarcato, concludendo “vogliamo che la Lega torni a casa, torni ad essere parte integrante del centrodestra a livello nazionale”.

Frattanto, il Premier Giuseppe Conte ha confermato il vertice di stasera sulla Manovra, con i tempi che stringono e le persistenti diversità di vedute dei leader dei due schieramenti.