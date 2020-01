Taglio parlamentari, al voto il 29 marzo per referendum confermativo

editato in: da

(Teleborsa) – Italiani al voto il 29 marzo per il referendum confermativo della riforma sul taglio dei parlamentari. Lo ha stabilito il Cdm su proposta del Premier Giuseppe Conte. “Il Consiglio dei ministri – si legge in un comunicato di Palazzo Chigi – ha convenuto sulla data del 29 marzo per l’indizione del referendum popolare sul testo di Legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari”.

Manca ora solo l’ufficialità della decisione della data, che si avrà nelle prossime ore con la firma del Decreto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il referendum non avrà il limite del raggiungimento del quorum, trattandosi di quesito confermativo e non abrogativo.