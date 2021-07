Taboola si è quotata al Nasdaq tramite SPAC

editato in: da

(Teleborsa) – Taboola, società pubblicitaria e di content recommendation, si è quotata al Nasdaq tramite SPAC, fondendosi con la società ION ACQUISITION CORP 1. Taboola è arrivata in Borsa in un momento in cui la pubblicità online sull’open web genera 60 miliardi di dollari di ricavi all’anno. La società ha dichiarato che più di 13.000 inserzionisti utilizzano la sua rete per raggiungere oltre 500 milioni di utenti attivi giornalieri sui siti di oltre 9.000 editori. Taboola inserisce banner sui siti web di giornali, affiancando suggerimenti ad articoli di quello specifico sito ad annunci pubblicitari di inserzionisti.

La società ha registrato un fatturato di 303 milioni di dollari e un utile netto di 18,6 milioni di dollari nel primo trimestre del 2021, superando le proprie proiezioni precendent e aumentando le aspettative per l’intero anno. La quotazione “è una pietra miliare per Taboola, e consolida l’nostro impegno a fornire raccomandazioni ed essere il campione dell’open web”, ha affermato Adam Singolda, CEO e fondatore della società. “Decine di migliaia di inserzionisti ed editori hanno riposto la loro fiducia in Taboola da quando abbiamo iniziato più di 13 anni fa, consentendoci di generare entrate, coinvolgimento e crescita del pubblico”.