T-Mobile e Sprint: sempre più vicina la fusione

(Teleborsa) – T-Mobile e Sprint sono ormai prossime al matrimonio. L’operazione da 26,5 miliardi di dollari porterà alla nascita di quello che probabilmente diventerà il 3° operatore telefonico degli Stati Uniti dopo Verizon e AT&T.

Il presidente della FCC statunitense (Federal Communications Commission), Ajit Pai ha sostenuto l’accordo dichiarando che questa operazione è di molto interesse per i consumatori americani. “Questa è un’opportunità unica per accelerare il dispiegamento del 5G in tutti gli Stati Uniti e portare una banda larga mobile più veloce agli americani rurali”.

Le società si sono impegnate a costruire una rete 5G entro sei anni dalla fusione, rete che includerà anche la copertura delle aree rurali americane.

Sprint è controllata dalla giapponese Softbank e T-Mobile dalla tedesca Deutsche Telekom.

(Foto: Junior Melo CC BY-SA 3.0)