Sycomore AM riconosciuta “Miglior Boutique di Investimento ESG&#...

(Teleborsa) – Sycomore Asset Management, società pioniera in Europa negli investimenti socialmente responsabili e parte della piattaforma multi-boutique di Generali Investments, è stata riconosciuta come “Miglior Boutique di Investimento ESG” ai premi “ESG Champions” di MainStreet Partners.

La società di advisory ha promosso la prima edizione dei riconoscimenti “ESG Champions” con l’obiettivo di selezionare i campioni della sostenibilità tra 350 strategie, gestite da oltre 60 asset manager internazionali, valutati attraverso una metodologia di rating proprietario sulla base di 3 pilastri (Società e Team di gestione, Strategia, Portafoglio) e 80 indicatori diversi.

Sycomore AM, fra le 11 categorie di vincitori, ha ottenuto il riconoscimento grazie all’attenzione nel promuovere nuovi prodotti all’avanguardia ed al forte impegno nel collaborare a campagne di engagement ed a progetti innovativi come la metrica NEC (Net Environmental Contribution) volta a quantificare il contributo ambientale netto delle aziende.

La definizione di un rating che consideri separatamente asset manager, team di gestione e strategia, oltre alle partecipazioni in portafoglio, risponde alla necessità di promuovere una valutazione più olistica degli asset manager ed al desiderio di contrastare il più possibile il rischio di “greenwashing” nei prodotti d’investimento.

Questo premio, oltre a confermare l’expertise di Sycomore AM in ambito ESG, sottolihea anche il forte impegno di Generali Investments nei confronti della sostenibilità, attraverso l’azione congiunta delle società specializzate che compongono la piattaforma multi-boutique.