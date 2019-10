“Sycamore”, il computer quantistico di Google è realtà

editato in: da

(Teleborsa) – Atteso da decenni, il computer quantistico è finalmente realtà. Ad annunciare questa rivoluzione è un esperimento, condotto fra Germania e Stati Uniti, pubblicato sulla rivista Nature. Alla ricerca, coordinata dal gruppo del fisico John Martinis, di Google e dell’Università della California a Santa Barbara, hanno partecipato la Nasa, il California Institute of Technology (Caltech) e, per la Germania, l’Università di Aachen e il Centro Ricerche Jlich.

Gli autori dello studio hanno realizzato un programma, una sorta di gioco matematico, che non ha ancora applicazioni e che il computer quantistico di Google, chiamato Sycamore, ha risolto in poco più di tre minuti grazie a un processore con 53 qubit, le unità di informazione di base dei computer del futuro. Un’operazione che, secondo gli scienziati, a un computer tradizionale richiederebbe 10mila anni. “È un passo significativo verso la cosiddetta supremazia quantistica, ossia della capacità di questi computer di svolgere un compito che a un computer tradizionale richiederebbe un tempo lunghissimo, che può anche andare oltre l’età conosciuta dell’universo”, ha affermato Augusto Smerzi, dell’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ino).

Non sono mancate, tuttavia, le polemiche. Come riporta sul proprio sito la stessa rivista Nature, secondo Ibm la performance eseguita da Sycamore non sarebbe stata poi così straordinaria: per risolvere tale calcolo il supercomputer tradizionale più potente della Big Blue, chiamato Summit e grande come un campo di basket, avrebbe, infatti, impiegato soli due giorni e mezzo.

Qualunque sia la verità, senza dubbio, vi sono ancora ampi margini di miglioramento in questo settore. L’Europa ha lanciato un ambizioso programma sulle tecnologie quantistiche finanziato dalla Commissione Europea con 1 miliardo di euro. L’iniziativa, che prevede dieci anni di lavoro, vede l’Italia in prima fila con il Cnr.

(Foto: © Uladzik Kryhin/123RF)