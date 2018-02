(Teleborsa) – Swiss Re è impegnata in discussioni preliminari con SoftBank riguardo “un potenziale investimento in una quota di minoranza”. Lo comunica il gruppo di riassicurazioni spiegando che i colloqui sono ancora in una fase iniziale.

“Non vi è la certezza che qualsiasi transazione sarà concordata, ne’ per quanto riguarda i termini, i tempi o la forma di qualsiasi transazione”, spiega la nota di Swiss Re.