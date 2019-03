SWISS, operazione ringiovanimento per i suoi cinque Airbus A340 di lungo raggio

editato in: da

(Teleborsa) – Il primo Airbus A340-313 di SWISS con interni completamente rinnovati in tutte e tre le cabine è decollato da Zurigo per il suo primo “revenue flight”. L’aeromobile, marche di registrazione HB-JMH, è partito alle 13:26 col volo LX 160 destinazione Tokyo.

HB-JMH è il primo dei cinque Airbus A340 di SWISS ad essere sottoposto a operazione di rinnovamento. Il “ringiovanimento”, nell’ambito dell’attuale pianificazione, riguarda tutti e cinque gli A340 che dovrebbero essere completati entro l’estate di quest’anno.

Il “refurbishment programme” prevede lo sviluppo e l’installazione di nuove poltrone in First, Business ed Economy Class e l’installazione di un nuovo sistema di intrattenimento in volo che offre anche connettività Internet. Comprende anche la sistemazione di nuovi galleys e la modernizzazione completa dell’intero interno (compreso l’adozione di un nuovo concetto di illuminazione) in tutte e tre le cabine. Il rinnovo offre anche ulteriori vantaggi ai passeggeri e aumenta il comfort a bordo degli Airbus A340 di SWISS, rispetto ai suoi Boeing 777-300 Extended Range.

Oltre a Tokyo, gli Airbus A340-313 di SWISS sono impiegati per servizi su Boston, Johannesburg, Shanghai e Tel Aviv. I cinque A340 fanno parte della flotta SWISS di lungo raggio, insieme a 14 Airbus A330 e dieci Boeing 777-300ER. Il network intercontinentale raggio della compagnia elvetica si estende attualmente su 24 destinazioni.