Svizzera, a novembre inflazione in salita su base annua

(Teleborsa) – Salgono, su base annua, i prezzi al consumo in Svizzera.

Nel novembre 2017 l’inflazione è diminuita dello 0,1% rispetto al mese precedente, mentre su base annua c’è stato un rincaro dello 0,8%. È quanto emerge dagli ultimi risultati pubblicati dall’Ufficio Federale di Statistica elvetico.

La flessione dello 0,1% rispetto al mese precedente è dovuta in particolare alla diminuzione dei prezzi dei viaggi forfetari internazionali. Anche i prezzi degli ortaggi e quelli dei pernottamenti in albergo hanno registrato un calo. Hanno invece registrato un aumento i prezzi del gasolio per il riscaldamento e quelli dei carburanti.