Svetta Tesla Motors dopo l’upgrade di Jefferies

(Teleborsa) – Ottima la performance dell’azienda attiva nel settore automotive, che si attesta a 717,4 con un aumento del 2,62%. Le azioni di Tesla sono aumentate dopo che Jefferies ha aggiornato la sua raccomandazione di investimento a “buy” da “neutral”, affermando che la società è ancora un leader dell’innovazione e il titolo può aumentare del 22% dal livello attuale.

Il target price a 12 mesi della società è passato da 700 a 850 dollari per azione. Gli analisti di Jefferies hanno detto che le case automobilistiche in generale saranno in grado di aumentare i propri margini mentre operano in un’era incentrata sui veicoli elettrici, ma con un capitale meglio allocato.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 722,4 e successiva a 735,9. Supporto a 708,8.