Svetta Johnson & Johnson dopo trimestrale migliore del previsto

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima la performance della multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che si attesta a 166,5 con un aumento del 2,34%, in una giornata in cui gli indici americani sono in ribasso. Il titolo beneficia di risultati migliori delle attese nel primo trimestre del 2021 e della revisione dell’outlook sui profitti per l’intero anno.

Intanto l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha concluso che c’è un “possibile legame” tra rari casi di problemi circolatori (trombosi) e il vaccino dell’azienda statunitense, ma i benefici offerti dal vaccino di J&J superano comunque gli eventuali rischi associati alla sua somministrazione.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 168,7 e successiva a 174,8. Supporto a 162,6.