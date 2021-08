Svetta Buzzi Unicem dopo l’approvazione del Senato USA al piano infrastrutture

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima la performance della società attiva nel settore del cemento, che si attesta a 22,48 con un aumento del 2,46% e risulta il miglior titolo del FTSE MIB. A spingere gli acquisti è l’approvazione del Senato USA al maxi piano per le infrastrutture da 1 trilione di dollari, frutto di un accordo bipartisan tra Democratici e Repubblicani. Ora il piano approderà alla Camera, dove non ci saranno problemi in quanto i Dem hanno una larga maggioranza.

Quello statunitense è un mercato chiave per il gruppo italiano focalizzato sulla produzione di cemento, calcestruzzo e aggregati naturali: il margine operativo lordo di Buzzi Unicem negli USA è passato da 402,7 a 444,2 milioni di euro (+10,3%) nel 2020. Gli Stati Uniti contano quindi oltre la metà sul margine operativo lordo complessivo, che si è attestato a 780,8 milioni l’anno scorso.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 22,71 e successiva a 23,29. Supporto a 22,13.