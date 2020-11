SURE, Catalfo: strumento fondamentale

editato in: da

(Teleborsa) – SURE “si è rivelato uno strumento di fondamentale importanza per rendere sostenibili e proseguire queste misure eccezionali di sostegno al reddito. Infatti, durante la pandemia, l’Italia ha allargato a tutti i lavoratori dipendenti l’accesso alla cassa integrazione guadagni e varato misure economiche di sostegno per i lavoratori autonomi finalizzate a compensare la sospensione forzata o riduzione delle loro attività. In questo modo, abbiamo tutelato oltre 14 milioni di persone”.

Così il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, al seminario online “L’Unione europea a sostegno dei lavoratori: il programma Sure”, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea.

Quanto alla riforma degli ammortizzatori sociali l’obiettivo – prosegue – è quello di “realizzare un sistema universale di sostegno al reddito in costanza di rapporto, collegato a percorsi di formazione e politica attiva, che coinvolga in un meccanismo assicurativo tutte le imprese e tutti i lavoratori”.