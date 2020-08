SURE, Castelli: garantire occupazione e sostenere imprese priorità Governo

editato in: da

(Teleborsa) – “Il lavoro è la vera sfida del post Covid. Garantire l’occupazione, supportare le imprese, anche nella trasformazione verso nuove forme di lavoro, sono priorità nell’azione di Governo. È quello che abbiamo fatto con tutti i Decreti che si sono susseguiti in questi mesi, passo dopo passo, e che oggi assume maggiore rilevanza”. Lo ha scritto in un post su Facebook il Viceministro dell’Economia Laura Castelli.

“La Commissione europea – scrive – ha presentato una proposta ambiziosa per la ripartizione dei fondi Sure, destinati a preservare e sostenere l’occupazione. È il primo tassello, in attesa che il Consiglio europeo approvi la proposta della Commissione che assegna all’Italia 27,4 miliardi, la quota più alta, su un totale di 81,4. Ma si tratta di una ripartizione che riconosce l’importanza del lavoro che stiamo portando avanti come MoVimento 5 Stelle al Governo. Sono risorse necessarie per alleviare l’impatto negativo del Covid-19 sul mercato del lavoro”.

Conclude Castelli: “In una fase così delicata è importante dare ai lavoratori e alle imprese il giusto sostegno, non far mancare loro supporto e aiutarle, affinché possano ripartire una volta superato questo momento. I prossimi mesi saranno fondamentali, anche in questo. Stiamo lavorando ad un vero e proprio piano industriale per l’Italia, che si appoggerà anche sul Recovery Fund, e alla nuova Legge di Bilancio. Due occasioni importanti per riforme epocali. Andiamo avanti, continuando a lavorare per il bene dei cittadini!”.