Superbonus, pubblicati in Gazzetta i decreti attuativi

(Teleborsa) – È arrivata la firma del ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ai decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio. Le misure sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri.

I provvedimenti definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

In particolare, il Mise ha spiegato in una nota che il decreto sui requisiti tecnici definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. “Si tratta di misure che hanno l’obiettivo di favorire gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonchè l’installazzazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici”, si legge nella nota del ministero.

A partire dal prossimo 15 ottobre, conclude il ministero, potrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione che consentirà di optare, al posto della fruizione diretta della detrazione fiscale, per uno sconto da parte dei fornitori dei beni e servizi o, in alternativa, per la cessione del credito.