Superbonus, Garavaglia: “Sgravio all’80% per il settore turistico”

(Teleborsa) – “Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell’80%, ma con regole semplicissime, in modo che invece di fare una pigna di carte basta un foglio solo”. È quanto ha affermato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, annunciando l’estensione del Superbonus al settore turistico sebbene con uno sgravio limitato all’80%.

Il decreto, come ha spiegato il ministro Garavaglia, sarà presto pronto. “Le risorse ci sono e sono importanti – ha spiegato il ministro del Turismo –. Noi abbiamo nel Recovery, e quindi già approvato dall’Europa, un fondo dedicato alla ristrutturazione delle strutture ricettive di ogni tipo che vale 1,8 miliardi e che con l’effetto leva può arrivare a oltre 3 miliardi di euro”. Si tratta di iniziative che prevedono, tra gli altri, credito di imposta, tax credit e sussidi diretti. “Quello che si vuole fare è un decreto che riprende il concetto del 110%, ma lo estende – ha proseguito Garavaglia –. E quindi non solo iniziative che riguardano l’efficientamento energetico, ma anche qualcos’altro. Per esempio se qualcuno deve rifare gli arredi va bene anche per quello, e poi anche estendere le categorie dell’efficienza energetica, ad esempio comprenderemo anche l’illuminazione. Soprattutto ci si vuole concentrare non solo sull’estensione delle categorie di beneficio per gli operatori ma anche e soprattutto sulla semplificazione e quindi su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare. Sarà un bonus 110% con le regole del 65%”.



“Bene il Superbonus all’80%, l’unica cosa sono i tempi – ha commentato presidente di Federalberghi Bernabò Bocca –. Quando il ministro Garavaglia dice tra poco uscirà il decreto ci auguriamo che esca veramente tra poco perché se facciamo i lavori a novembre, per cercare comunque di approfittare di settembre e ottobre, le regole del gioco dobbiamo saperle adesso”.

Una vittoria rivendicata dal Pd. “Siamo contenti che il ministro Garavaglia abbia fatto propria una battaglia del Pd. L’estensione del Superbonus al settore turistico – si legge in una nota del Gruppo Pd della Camera – è, infatti, una proposta inserita tra le priorità dal segretario Enrico Letta ed è al centro di un emendamento al decreto Sostegni bis presentato dal Gruppo dei deputati Pd. Siamo convinti che sia uno strumento che porta crescita e sviluppo ed estenderlo alle strutture turistiche significa aiutare migliaia di imprese a risollevarsi dopo una crisi terribile. Vorremmo capire adesso con quali risorse e quale veicolo legislativo intenda usare il governo, perché quello del ministro Garavaglia non rimanga un annuncio, ma diventi presto realtà”.